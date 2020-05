Langgönser SPD besucht Forstbaumschule

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Zum Besuch der Forstbaumschule Alfred Lüdemann FLS GmbH in Frankfurt lädt Anja Asmussen, die Ortsvereinsvorsitzende der Langgönser SPD, namens ihrer Partei ein. Los geht es mit dem Zug am Freitag, 29. Mai, um 12.30 Uhr ab dem Bahnhof im Kernort Lang-Göns. In Frankfurt erwartet die Gruppe von 14 Uhr bis etwa 16 Uhr die Betriebsbesichtigung der Forstbaumschule mit maximal 30 Personen. Festes Schuhwerk und Geländegängigkeit sowie eine Gesichtsmaske sind erforderlich.

Warum bietet die Langgönser SPD diese Exkursion an? Anja Asmussen erläutert: „Das Gemeindegebiet besteht zu knapp 40 Prozent aus Wald und von diesen gut 2000 Hektar sind knapp 1800 Gemeindebesitz.“ Durch die letzten Dürresommer ist auch der Langgönser Wald durch Trockenschäden und großen Borkenkäferbefall gefährdet. So mussten und müssen große Fichtenbestände vorzeitig gefällt und unter ungünstigen Bedingungen vermarktet werden. Nach der Besichtigung ist ein Besuch in einer Apfelweinwirtschaft in Sachsenhausen geplant, wo für die Gruppe entsprechend reserviert werden soll. Die Rückfahrt ist ab etwa 19 Uhr vorgesehen.

Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens 24. Mai bei den Vorstandsmitgliedern oder per E-Mail an vorsitzende.spd-langgoens@gmx.de möglich. An Fahrtkosten entstehen pro Person anteilige acht Euro für das Hessenticket. Besitzer von Landesticket oder Seniorenticket möchten dies bitte bei Anmeldung mit angeben.