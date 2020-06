Langgönser SPD hat Antrag auf Anschaffung einer Drohne gestellt

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Die Langgönser SPD beantragt die Anschaffung einer Drohne für den kommunalen Einsatz. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktionsvorsitzende Anja Asmussen an Parlamentspräsident Martin Hanika gesendet mit der Bitte um Weiterleitung an die Gemeindevertretung beziehungsweise den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) in seiner Funktion als "Notparlament".

In dem Antrag wird der Gemeindevorstand beauftragt, noch in diesem Jahr eine geeignete Drohne mit Webcam und Wärmebildkamera für unterschiedliche kommunale Einsatzbereiche anzuschaffen sowie die Schulungen von Personal in der Gerätebedienung vorzunehmen. Die erforderlichen Finanzmittel sollen bewilligt werden.

Der Einsatz von Drohnen habe sich inzwischen als ausgereifte und bezahlbare Technik für die verschiedensten Einsatzgebiete (Agrarbereich und Handwerk sowie Forschung und Planung) etabliert und bewährt, heißt es in der Begründung. Die Sozialdemokraten halten im Bereich der Gemeinde Langgöns den Drohneneinsatz in den Bereichen Tierschutz (Rettung von Rehkitzen vor Maschinenmahd der Wiesen), Wildschäden (Hilfe zur Schadenreduzierung sowie bei der Schadensermittlung), Gemeindewald (Aufnahme von Schäden sowie Schadenkartierung), Gebäudeunterhaltung (Kontrolle von Dächern und Dachrinnen), Wasserläufe und Randbewuchs (Unterstützung bei der Pflegeplanung) für sinnvoll und nützlich.

Sicher sei auch eine fliegende Wärmebildkamera - beispielsweise bei Flächenbränden mit verbundener Suche von Brandnestern sowie zur Personensuche - durch die Feuerwehren der Ortsteile nutzbar, heißt es weiter. Anja Asmussen hofft auf eine breite Zustimmung für den SPD-Antrag.