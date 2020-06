Langgönser Spendenaktion bringt 2620 Euro ein

Auf dem Betriebshof des Briefzentrums in Langgöns wurden die Spenden von den Postmitarbeitern Ingo Hofmann, Dirk Wagner, Vera Guderian und Stefan Hausberg.an Pamela Stephens (v.l.) überreicht. Foto: Dickel

LANGGÖNS (gdi). Die Postbelegschaft der Niederlassung Langgöns hat eine Spendenaktion für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg durchgeführt.

Dass dabei stolze 2620 Euro zusammenkamen, erfreute nun die Mitarbeiterin Pamela Stephens, die für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Da fast 80 Prozent der Finanzierung der ambulanten Hospizarbeit im Verein durch Spenden getragen wird, ist das persönliche Engagement und Herzblut der Hospizbelegschaft von unschätzbarem Wert und wurde bei dieser Spendenaktion einmal im besonderen Maße gewürdigt. Deshalb haben die Organisatoren der Post- Niederlassung Langgöns um Leiterin Vera Guderian und Pamela Stephens vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg aus der Spendensumme 75 Ginkgo Bäume gekauft und in einer Überraschungsaktion dieser Tage an Familien und ehrenamtliche Mitarbeiter der Hospizbelegschaft als Dank und Anerkennung überreicht. Dass diese Zustellung unter anderem mithilfe der DHL-Logistik und -Paketdienste erfolgte, verlieh dem Ganzen einen zusätzlichen Charme. Ist doch der Ginkgo Baum zugleich das aktuelle Symbol des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. in dieser Krisenzeit und gilt als Symbol der Hoffnung, Freundschaft und Anpassungsfähigkeit.

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) wurde vor 30 Jahren von betroffenen Familien gegründet. Mit 24 ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten an 29 Standorten in Deutschland begleitet und unterstützt er Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien. Mit dieser Spendenaktion möchten die Niederlassungsleiterin Guderian und ihre Post-Belegschaft auch auf eine Gesellschaftsgruppe aufmerksam machen, welche unter den aktuellen Einschränkungen durch die Distanz-und Hygienemaßnahmen besonders leidet. Bleibt zu hoffen, dass neben der 2170 Euro Summe, den 75 Ginkgo Bäumen auch die ebenfalls überreichten 100 bunten Atemschutzmasken nicht nur dem Gesundheitsschutz dienen, sondern auch die so wichtige Stimmung im Hospizbereich bei Familien und Mitarbeiter ein wenig erheitern. Weitere Infos unter: www. akhd-giessen.de. Telefon: 0641/5 59 16 44