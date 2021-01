Langgönser Sternsinger werben auf Youtube für ihr Aktion

Diese drei Geschwisterkinder wirkten neben weiteren zehn Mädchen und Jungen in dem kleinen Sternsinger-Film mit. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LINDEN/ LANGGÖNS/ POHLHEIM - Linden/ LANGGÖNS/ PoHLHEIM (ikr). Die Sternsinger der Pfarrgruppe am Limes mit Langgöns, Linden und Pohlheim haben sich diesmal Corona-bedingt etwas ganz Besonderes ausgedacht. Unter dem Link https://youtu.be/kFKoKfSmSvc wirken 13 Mädchen und Jungen aus der Pfarrgruppe in einem kleinen Film mit. Die Kinder treten in nachempfundenen Gewändern der Heiligen Drei Könige auf, singen, beten und sagen gereimte Texte auf. "In diesem Jahr können wir Euch gar nicht sehen, denn wir dürfen nicht durch die Straßen gehen", heißt es zu Beginn. Zum Schluss kleben sie die Segenssprüche an die Türen: "Auch wenn wir es in diesem Jahr nicht eigenhändig schreiben, möge der Segen bei Euch bleiben", sagt ein Mädchen.

Pastoralreferentin Kerstin Rehberg-Schroth aus Pohlheim, Bianca Grützner aus Linden und die langjährige Sternsinger-Organisatorin Sabine Broermann aus Langgöns bedanken sich bei allen Kindern, die mitgemacht haben sowie Familie Kunz für die musikalische Unterstützung und Sebastian Fritsche für das Schneiden des Videos.

Die Sternsinger und ihre erwachsenen Begleiter halten in ihren Kamelkarawanen ganz viele Segensaufkleber bereit, die in diesem Jahr nicht direkt übergeben beziehungsweise an die Türen geklebt werden können, sondern in die Briefkästen geworfen werden - sofern im letzten Jahr ein Besuch der Sternsinger erfolgte oder ein Besuchswunsch angemeldet wurde.

Wer noch einen solchen Segensaufkleber haben möchte oder noch nicht auf der Liste steht, kann sich gerne an Broermann, Grützner, Rehberg-Schroth wenden oder per E-Mail an sternsinger-linden-langgoens-pohlheim@gmx.de.

Wer spenden möchte, kann das unter https://spenden.sternsinger.de/ml6LpR

1x tun. Selbstverständlich können Spenden aber auch auf eines der Pfarreikonten mit dem Verwendungszweck "Sternsinger" eingezahlt werden.