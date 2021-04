Langgönserin Gretchen Hilbrands veröffentlicht ersten Kriminalroman

Gretchen Hilbrands aus Langgöns präsentiert ihren ersten Krimi. Er heißt „Lügen im Sturzflug“. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - „Lügen im Sturzflug“ lautet der Titel des ersten Kriminalromans von Gretchen Hilbrands aus Langgöns. Es geht um Sportfliegerei, einen Flugzeugabsturz mit tödlichen Folgen und kriminelle Machenschaften, die eine ganze Familie ins Unglück zu ziehen drohen.

Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Meike. Sie ist Augenzeugin eines Sportflugzeugabsturzes, bei dem ihr Vater und ihr jüngerer Bruder ums Leben kommen. Nach seinem Tod wird dem Mädchen und deren Mutter Kathrin deutlich, wie sehr Vater und Ehemann die Familie in ein Lügengebilde hineingezogen hat. Drei Jahre nach dem Unglück haben sich die beiden allmählich wieder ein neues Leben aufgebaut. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und die Vergangenheit des Vaters verfolgt sie mehr und mehr und wird zur lebensbedrohlichen Gefahr. Auf 292 Seiten entwickelt die Autorin bis zum actionreichen, furiosen Finale eine immer spannender werdende Geschichte, die ideenreich aufgebaut ist und auf psychologische Aspekte setzt: „Ich bin seit Langem passionierte Krimileserin, mag es aber nicht brutal und blutrünstig, sondern bevorzuge Kriminalromane mit psychologischen Motiven. Meine Lieblingsautorin ist die Amerikanerin Mary Higgins Clark“, bekennt die gebürtige Ostfriesin, die in ihrer Wahlheimat Hessen als freiberufliche Referentin und Pädagogin rund um Themen, die Lebenshilfe geben, seit vielen Jahren bekannt ist. Ihre ersten beiden Bücher sind Ratgeber und tragen die Titel „Loben leicht gemacht“ und „Schluss mit dem Gedankenkarussell“.

Manuskript in der Schublade

Wie kam sie nun auf die Idee, einen Krimi zu schreiben? „Schon vor zehn Jahren dachte ich, ich schreib‘ jetzt mal einen Krimi. Damals waren meine beiden Kinder noch klein, das Manuskript landete irgendwann in der Schublade. Durch Corona ist meine Referententätigkeit seit Ausbruch der Pandemie stark eingeschränkt. So habe ich im Spätsommer 2020 meinen Krimi wieder herausgesucht, inhaltlich umgearbeitet und verändert, neue Figuren und neue Ideen eingefügt“, verrät die sympathische Langgönserin. Ein Vierteljahr war sie mit der Umarbeitung beschäftigt. Der Kriminalroman spielt im Raum Frankfurt und in Leer/Ostfriesland. Dorther stammt Gretchen Hilbrands. Steckt denn viel Autobiografisches in ihrem Werk? „Eigentlich nicht“, sagt die Autorin. Klar, dass ihr die schöne Stadt Leer und deren Umgebung aus ihrer Kindheit und Jugend bestens bekannt ist. Auch auf dem Flugplatz Nüttermoor, der im Roman eine Rolle spielt, ist sie schon gewesen. „Ich bin aber keine Hobbyfliegerin, eigentlich ist das Wasser mein Metier. Freunde, die fliegen, haben mich für den Roman beraten und auch das Coverfoto für das Buch gemacht“, erzählt sie. Interessant ist auch, wie Gretchen Hilbrands zu ihrer Protagonistin Meike kam: „Ich hatte immer einen recht langen Schulweg und musste viel laufen. Dabei habe ich es geliebt, mir Geschichten auszudenken. Die Figur Meike ist damals entstanden. Auch die Fliegerei habe ich schon als Kind bewundert.“ Sonst sei der Roman wenig autobiografisch. Jedoch: Gretchen Hilbrands ist ein gläubiger Mensch und auch in ihrem Roman greift sie immer wieder christliche Aspekte auf: „Eine Szene, wo Kathrin, Meikes Mutter, eine Kirche besucht, habe ich selbst ähnlich erlebt: Ich spürte ganz stark die Nähe Gottes, einen Arm auf meiner Schulter und wusste: Ich bin nicht allein!“

Für ihr kriminalistisches Erstlingswerk hat die Autorin viel recherchiert, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, wo die Flughäfen Frankfurt-Hahn und Egelsbach wichtige Schauplätze der Geschichte sind. „Die Recherche damals war sehr zeitaufwendig und hat etwa ein Dreivierteljahr gedauert, schließlich sollten die Fakten stimmig sein. Hinzu kam, dass ich mich in kriminellen Kreisen nicht so gut auskenne“, schmunzelt Gretchen Hilbrands. Geschrieben hat sie dann am liebsten vormittags, „da war ich ungestört. Viele Ideen kamen mir auch beim Spazierengehen und der Hausarbeit.“

Neuanfang und Vergebung

Im Vordergrund des Buches steht die Krimihandlung, aber Gretchen Hilbrands möchte darüber hinaus auch die Situation einer zerbrochenen, problembeladenen Familie darstellen, die Konsequenzen zu tragen hat, die ein einzelner ihr eingebrockt hat und die damit nun weiterleben muss. „Das ist doch typisch für unser Leben“, betont sie. Drei Hauptbotschaften möchte Gretchen Hilbrands mit ihrem Buch – neben dem reinen Zeitvertreib und Freizeitvergnügen – ihrer Leserschaft vermitteln: „Es lohnt sich in Beziehungen, aneinander dran zu bleiben, auch wenn Probleme kommen!“ Auch gebe es Situationen im Leben, vor denen man nicht davonlaufen könne: „Meine Entscheidungen im Leben haben Konsequenzen, auch für andere.“ Schließlich ist ihr die christliche Dimension ein Anliegen: „Neuanfang und christliche Vergebung sind möglich!“

Als Zielgruppe sieht die Autorin in erster Linie Frauen in jedem Alter. „Meine Probeleserinnen waren im Alter zwischen 20 und 93 Jahren, alle zeigten sich begeistert“, freut sie sich. „Ich hätte den Krimi am liebsten in einem Rutsch durchgelesen“, lautete der Kommentar einer jungen Frau, und die 93-jährige alte Dame sagte: „Das Buch war so spannend, ich habe sogar meinen Haushalt zwei Tage lang total vernachlässigt.“

Durch so positive Rückmeldungen angespornt, plant die Langgönserin bereits ihren zweiten Krimi: „Die ersten Seiten stehen schon. Er spielt auf Sylt und in Wetzlar, ist aber genau wie das erste Buch kein typischer regionaler Krimi, diese Kriterien erfüllen meine Romane nicht“, betont die Mittelhessin. Die Handlung ist auch keine Fortsetzung des ersten Bandes, und ob erneut christliche Bezüge einfließen werden, weiß die Autorin noch nicht, „ich möchte da nichts aufpfropfen“, lächelt sie. Mit der Fertigstellung rechnet Gretchen Hilbrands zum Jahresende.

Bis dahin bleibt interessierten Krimifans genug Zeit, ihren ersten Roman zu lesen. Wer dazu Lust bekommen hat, erhält das Buch als Hardcover (19,99 Euro), Paperback (12,99 Euro) oder als E-Book (7,99 Euro) versandkostenfrei unter folgendem Link https://tredition.de/autoren/gretchen-hilbrands-36172/luegen-im-sturzflug-paperback-149727/, bei anderen Online- oder niedergelassenen Buchhändlern nach Bestellung oder direkt bei der Autorin unter Tel.: 06403/915218.