Langgönserin Madlena Stojanow spendet 1111 Euro für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg

Madlena Stojanow (r.), übergab den Scheck an Pamela Stephens. Foto: Stephens

LANGGÖNS (red). Bereits zum dritten Mal hat Madlena Stojanow für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg gespendet.

In ihrer Apotheke am Rewe-Markt in Langgöns hat sie eine kleine Bibliothek eingerichtet. Zu finden sind Bücher aller Art, die auf Spendenbasis hier einen neuen Besitzer finden. Jedes Jahr findet auch eine Tombola statt, dessen Erlös auch der Spende zufließt. "Es ist mir auch eine Herzensangelegenheit", so die Apothekerin. "Wir versuchen, noch mehr Kunden für diese Initiative zu begeistern und wir helfen gerne."

So sind innerhalb eines Jahres erneut stolze 1111 Euro zusammengekommen, die Pamela Stephens (Öffentlichkeitsarbeit) stellvertretend für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg in Langgöns dankend in Empfang nehmen durfte.