Lastwagen kracht auf A45 bei Langgöns in Baustellen-Absperrung

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Ein Lastwagen-Fahrer ist auf der Autobahn 45 bei Langgöns nahe Gießen in den Absperranhänger an einer Baustelle gekracht und hat so einen Schaden von rund 150.000 Euro angerichtet.

Der 48 Jahre alte Fahrer hatte die Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen zu spät bemerkt, wie ein Sprecher der Polizei in Gießen sagte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Anhänger, der zur Verkehrsleitung zu Beginn der Baustelle aufgestellt war, wurde der Fahrer des Lastwagens in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die A45 war in Richtung Aschaffenburg zwischen Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz für die Bergungsarbeiten am Samstagmorgen mehrere Stunden gesperrt.