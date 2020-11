Lebensgroße Kuh aus Holz

Kein Pferd auf dem Flur, sondern ein lebensgroßes „Rinnche“ steht vor dem Eingang des Niederkleener Heimatmuseums. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - Die Vereine haben es in diesen Corona-Zeiten schwer, auch der Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen. Doch die Vorstandsmitglieder um Hans-Joachim „Jogi“ Röhrig und Doris Müller-Heinz an der Spitze nehmen es, soweit möglich, mit Humor und melden sich in Anlehnung an ein bekanntes Volkslied: „Ja er lebt noch, er lebt noch, gemeint ist nicht der Holzmichel, sondern der Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen!“

„Eigentlich hatten wir ja eine Herbsteröffnung des Heimatmuseums geplant mit einem kleinen Fest und einem Verkauf von Karten aller Art mit schönen Niederkleener Motiven“, erinnert Jogi Röhrig. Doch coronabedingt musste alles abgesagt werden. Die Postkarten verkauften sich trotzdem sehr gut, sie wurden kürzlich nachbestellt und können weiterhin geordert werden: Der Vereinsvorstand freut sich, wenn viele Bürger den Heimat- und Geschichtsverein durch den Kauf dieser Karten unterstützen. Sie sind unter folgenden Kontaktadressen erhältlich: museum-niederkleen@gmx.de, bei Barbara Keden (Schneiderberg 25, 06447/886359) und bei Doris Müller-Heinz (Falltorstraße 8, 06447/7432).

Niederkleener Wahrzeichen

Den Vereinsakteuren stellte sich die Frage: „Was können wir sonst noch tun in diesen schwierigen Zeiten? Ein bisschen Spaß sollte auch dabei sein. So sind wir auf die Idee gekommen, ein Niederkleener Wahrzeichen herzustellen. Natürlich nachhaltig und mit Abstand!“ Denn was die Dornholzhäuser Eselchen können, müsste für die „Nirrerklieer“ auch machbar sein, war der einhellige Tenor. Also wurde ein lebensgroßes Rinnche (Rind) hergestellt. „Aber es ist eine richtig stattliche Kouh (Kuh) geworden. Na ja, in Niederkleen hatten sie zu früheren Zeiten auch richtig viele Bauern mit einer guten und oft auch prämierten Rinderzucht“, schmunzelt Doris Müller-Heinz.

Eine schöne Fotovorlage musste herhalten, und Jürgen Knorz erzählt auf platt: „Diese wurde in Mecklings Schauer projeziert und uss Barbara Keden und Doris zeichneten die Kuhumrandung auf Pappe.“ Diese Vorlage hat dann dankenswerterweise Hans Werner Hankel kunstfertig auf Holz wunderschön ausgesägt. Die lebensgroße Kuh aus Holz war präpariert! Nun wurde das gute Stück noch mit schwarzem Tafellack versehen und kann jetzt mit Kreide beschriftet werden. „Beim nächsten Fest könnt ihr das Wahrzeichen dann vorm Museum bewundern! Beispielsweise mit einer kulinarischen Empfehlung wie „haase Eppelwoi oder Bruatwurscht“, die dann vielleicht die Kuhtafel zieren wird. Darauf freue mir uus“, betonen die engagierten Niederkleener. Sie informieren auch über ein weiteres anstehendes Projekt: „Nach der von Hanni Langen-Röhrich initiierten, sehr gelungenen Blumenkastenaktion rund ums Backhaus möchten wir dort auch in der kalten und dunklen Jahreszeit was zur Verschönerung machen. Passend zum 1. Advent wollen wir das Backhaus weihnachtlich leuchten lassen.“ Und in diesem Sinne wünscht der Vorstand des HGV allen, trotz der Corona-Anspannungen, eine schöne und gesunde Adventszeit.