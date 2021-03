LED-Beleuchtung an zwei Sportanlagen

Sie stellten die neuen LED-Flutlichtbeleuchtung vor (v. l.): Horst Uffelmann, Marius Reusch und Susanne Müller. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). „Die Energieeinsparung ist kolossal“, mit diesen wenigen Worten brachte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch einen wesentlichen Nutzen der neuen Flutlichtbeleuchtung auf den beiden Sportplätzen auf dem Sportfeld des TSV im Kernort Lang-Göns und auf dem Kunstrasenplatz in Oberkleen auf den Punkt. Hier wurden kürzlich innerhalb von nur drei Tagen die Flutlichtanlagen auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Doch die Umstellung bietet noch einige weitere Vorteile.

Die Maßnahme war 2020 vom Langgönser Gemeindeparlament beschlossen worden.

Gemeinsam mit der Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller und Horst Uffelmann von der ausführenden Firma Lumosa aus Baden-Baden stellte der Rathauschef die innovative Sportplatzbeleuchtung bei einem Ortstermin auf der Sportanlage des TSV Lang-Göns vor. „Dies ist ein weiteres Angebot für die Vereine, unter guten Bedingungen ihren Aktivitäten und ihrem Ehrenamt nachgehen zu können und zugleich ein Beitrag für den Klimaschutz, denn wir sparen etliche Tonnen CO2 ein“, fasste Reusch zusammen. Die Kosten der Umstellung aller drei Sportanlagen belaufen sich auf exakt 83 794,92 Euro. Für die Anlagen hat die Gemeinde Langgöns eine Fördermittelzusage von 15 497 Euro des Projektträgers Jülich erhalten.

Zusätzlich wurde der Mast neben dem Kleinfeldtrainingsplatz, hinter dem Rasenplatz in Lang-Göns gelegen, mit LED ausgerüstet. „Diesen Platz können wir jetzt in den Wintermonaten den Dornholzhäuser Vereinen zum Training anbieten, denn der Sportplatz in Dornholzhausen verfügt über keine Flutlichtanlage“, informierte Reusch.

Die Implementierung einer Steuer- und Regeltechnik erlaubt es, die Flutlichtanlage mit hoher Energieeffizienz zu betreiben: „Es können nun, im Unterschied zur alten Anlage, einzelne Bereiche wie beispielsweise nur der Torwartbereich oder das halbe Spielfeld zentral beleuchtet oder verdunkelt werden“, erläuterte Susanne Müller. Es gibt drei verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten: Diese reichen über ein „Orientierungslicht“ (nur zehn Prozent des Energieverbrauchs), über „Trainingsbetrieb“ bis hin zum „Spielbetrieb“ mit voller, tagheller Ausleuchtung. „Über diese Regelung können in Lang-Göns durchschnittlich 70 Prozent des früheren Energieverbrauchs eingespart werden, in Oberkleen sind es sogar fast 80 Prozent“, freute sich Susanne Müller. An jeder einzelnen Leuchte sorgt ein Blendschutz dafür, zum einen das Licht auf den Platz zu bringen und damit gleichsam eine Streuung des Lichtes nach oben und zur Seite zu verhindern. So gibt es viel weniger „Lichtverschmutzung“ und der Platz wird zukünftig optimal ausgeleuchtet. „Es war uns besonders wichtig, die Lichteinstrahlung an den nahe liegenden Wohnhäusern auf das gesetzliche Maß zu reduzieren beziehungsweise gänzlich zu verhindern“, betonte der Bürgermeister. Besonders in Oberkleen sei dies Thema gewesen.

Außerdem wurden die einzelnen Masten gesichert und ein Blitzschutz angebracht. Durch die neuen Leuchten, die mit 25 kg nur unwesentlich schwerer sind als die bisherigen, werden die Masten nicht stärker belastet, die Windlast sei nun gleich beziehungsweise sogar geringer. „Auch die Bussarde haben die neuen Leuchten bereits angenommen und sitzen schon wieder auf den Masten“, schmunzelte die Klimaschutzmanagerin.

Aufgrund der vom Projektträger geforderten sehr hohen Lebensdauer (75 000 Stunden) der eingebauten Leuchten seien die neuen Anlagen absolut wartungsarm. „Sie werden sich auch sehr schnell, in nur wenigen Jahren, amortisieren“, ist Marius Reusch sicher. Er hofft nun, „dass die neue Beleuchtung von den Fußballern auch so wahrgenommen wird und bald genutzt werden kann.“ Man habe für die Umrüstung ganz bewusst eine renommierte Firma gewählt, „wobei die gezielte Steuerung der Lampen ausschlaggebend gewesen sei“, ergänzte Müller.