Leichtverletzte bei Unfall in Niederkleen

Am Ortseingang Niederkleen im Landkreis Gießen sind zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Langgöns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Bei einem Unfall am Ortseingang Niederkleen wurde am Samstagmittag mehrere Personen leicht verletzt. Das teilten die Feuerwehr Langgöns und die Polizei mit. Es waren die Polizei, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Feuerwehr Langgöns mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften am Unfallort.

Lesen Sie auch: Tragischer Unfall bei Rauschenberg: Motorradfahrer stirbt

Im Kreuzungsbereich der Landstraßen 3133 und 3129 am Ortseingang Niederkleen waren zwei Autos zusammengestoßen und wurden dabei stark beschädigt. Die beteiligten Personen waren nicht in ihren Fahrzeugen eingeschlossen, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. Drei Personen wurden noch vor Ort erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lesen Sie auch: Antrifttaler prallt gegen Baum: Schwer verletzt