Letzte Sitzung am Donnerstag

LANGGÖNS - (ikr). Das Langgönser Gemeindeparlament trifft sich zu seiner letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode am kommenden Donnerstag, dem 18. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus der Kerngemeinde Lang-Göns. Auf der Tagesordnung: Die Erstattung von Kita-Gebühren bei Nichtbetreuung trotz offener Einrichtung, der Beschluss eines Projektpapiers zur Einrichtung eines Naturkindergartens im Paul-Schneider-Freizeitheim in Dornholzhausen und die Verhandlung eines entsprechenden Vertrags sowie die Vorstellung des Bebauungsplans „Blankweg“ im Ortsteil Dornholzhausen, wo ein Neubaugebiet entstehen soll. Interessierte Besucher können sich unter c.itter@langgoens.de anmelden.