Limburger Unternehmen will Bäckerei Steinmüller kaufen

Langgöns. Für die vor der Schließung stehende Bäckerei Steinmüller könnte sich eine Fortführung abzeichnen. Ein Unternehmen aus Limburg habe Interesse bekundet, mehr als nur einzelne der insgesamt 28 Filialen in Mittelhessen zu übernehmen, sagte Insolvenzverwalter Hans-Jörg Laudenbach am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet. Weitere rund zehn Interessenten hätten ein Auge auf jeweils einzelne der Filialen der Traditionsbäckerei mit Sitz in Langgöns (Landkreis Gießen) geworfen.