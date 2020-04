Lkw-Unfall mit Folgen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Ein schwerer Lkw-Unfall mit einem Folgeunfall hat am frühen Samstagmorgen für eine mehrstündige Sperrung auf der A 45 bei Langgöns gesorgt.

Gegen 2.28 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit einem 3,5-Tonner samt Anhänger in eine Baustellenabsperrung. Er war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hanau unterwegs und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit ungebremst in eine Baustellenabsperrung. Dabei schleuderte der 3,5-Tonner über die Fahrbahn, touchierte die Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Linden befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten blieb die A 45 für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf 151 500 Euro geschätzt.

Gegen 4.10 Uhr gab es einen Folgeunfall. Ein 30-Jähriger in einem VW hatte das Stauende offenbar zu spät erkannt. Er versuchte noch, nach links auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem LKW eines 37-Jährigen zusammen. Der 30-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010.