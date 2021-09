"Long-Gies Beach Dome" mit Handball-Turnier eingeweiht

Schnipp, da war das Band durch: Bei der Eröffnung des "Long-Gies Beach-Dome": Jan Schäfer (Bauamt Gemeinde Langgöns), Chris Kane, Wolf Lüdge, Marius Reusch und Jens Müller (v.l.). Foto: Rieger

LANGGÖNS - Besser hätten die Bedingungen für die offizielle Eröffnung und Einweihung des sanierten Beachplatzes hinter der Karl-Zeiss-Sporthalle im Ortsteil Lang-Göns nicht sein können: Bei perfektem Spätsommerwetter durchschnitt Bürgermeister Marius Reusch im Beisein von Vertretern der Handballabteilung des TSV Lang-Göns das symbolische Band. Anschließend wurde der neue "Long-Gies Beach Dome", wie Chris Kane, 1. Vorsitzender der Handballabteilung ihn bezeichnete, mit einem Beach-Handballturnier eingeweiht.

"Dieser Platz ist ein echtes Aushängeschild für die Handballer geworden", freute sich Marius Reusch, der selbst früher aktiver Handballer war und am liebsten eine Runde mitgespielt hätte. Weil er jedoch direkt danach zu einer Hochzeit eingeladen war und deshalb einen Anzug statt eines Sportdresses trug, war dies nicht möglich. Nur die Schuhe und Socken zog er extra für die Einweihung aus. "Auf dem Weg hierher dachte ich daran, dass ich früher selbst hier gespielt habe, dann fiel mir ein, dass dies jetzt schon 20 Jahre her ist, so schnell vergeht die Zeit", schmunzelte der Rathauschef und lobte: "Die Handballer des TSV haben schon immer attraktive Events ausgerichtet. Ihr seid mit diesem schönen neuen Platz ganz vorne, pflegt das, hegt das, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg", würdigte der Rathauschef das Engagement der Abteilung, auf deren Initiative und unter deren Regie die Sportstätte erneuert wurde.

Insgesamt 20 000 Euro hat die Sanierung des alten Sandplatzes gekostet. 80 Prozent davon übernahm der Landkreis Gießen über die "Gießener Land Initiative". Dahinter stecken Fördermittel der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". "Den Rest übernahm der TSV, es steckt auch viel Eigenleistung unserer Handball-Abteilung darin", informierte Wolf Lüdge. "Hauptziel in diesen Corona-Zeiten war für uns, den Kindern mit dem neuen Platz Spaß zu bringen und auch eine Option zum Hallensport anzubieten", unterstrich Chris Kane. Der sanierte Platz besitzt jetzt auch die Maße für offizielle Turniere, das war vorher nicht der Fall.

Seine Turnierfähigkeit stellte der Platz im Anschluss bei den "Rewe Travaci Beach- Handball Masters 2021" unter Beweis: Acht Mannschaften aus dem Landkreis Gießen, dem Lahn-Dill-Kreis und der Wetterau traten bei diesem Mixed-Turnier gegeneinander an, wobei der Spaß im Vordergrund stand. Bei idealen Temperaturen, strahlendem Sonnenschein, cooler Musik, für die ein DJ sorgte, und spannenden sportlichen Begegnungen auf hohem Niveau war die Stimmung von Sportlern und Besuchern bestens.

Dass dabei der Spaßfaktor einen hohen Stellenwert hatte, wurde schon durch die Namen einiger Mannschaften deutlich: Da gaben sich unter anderem die "Mittelhessen-Sandschnecken", "Meine absoluten Favoriten" oder die "Ol Dirty Beachtards" ein sportliches Stelldichein. Am Start waren neben den Männern des Gastgebervereins unter anderem auch die Oberliga-Frauen des TV Hüttenberg, die in der Landesliga aktiven Mädels aus Kleenheim und Dutenhofen und auch einige SGK-Männer.

Das Turnier wurde unter dem Hygienekonzept/3G-Modell (Geimpft-Genesen-Getestet) durchgeführt. Essen und Getränke gab es in der Beach-Bar. Hier konnte man bei Cocktails oder einem anderen "Beach-Schoppen" auch das gesellige Beisammensein genießen.