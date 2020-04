Maiwanderung und Frühlingsfest des TSV fallen aus

Jetzt teilen:

OBERKLEEN - Über Änderungen geplanter Termine in Zeiten von Corona informiert Herbert Röhrich, Vorsitzender des TSV Oberkleen: Das traditionelle Wandern am 1. Mai mit dem anschließenden Frühlingsfest fällt aus. Ob das Wandern an einem anderen Termin, vermutlich im Herbst, stattfindet, wird zu gegebener Zeit noch entschieden.

Die für 11. und 12. Juli geplante Waldkirmes muss vermutlich auch abgesagt werden. Ein neuer Termin für die Mitgliederversammlung steht ebenfalls noch nicht fest. Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Dorfbefragung soll demnächst nachgeholt werden. Wann der TSV Oberkleen eine Veranstaltung zum Thema „Dorfbefragung“ durchführen kann, ist auch noch offen.

Trotz Corona ist der Verein dabei, die geplanten Sanierungsarbeiten am Sportheim durchzuführen. Demnächst soll hierzu eine Spendenaktion starten.

Wegen der aktuellen Schließung der Gaststätte im Sportheim hat der Verein erhebliche Einnahmeausfälle. In den nächsten Tagen sollen deshalb Getränke- und Verzehrgutscheine angeboten werden. „Diese Gutscheine können dann, wenn wir die Gaststätte wieder betreiben können, eingelöst werden“, erläutert Röhrich die Idee dahinter. Geplant sei auch, dass Gutscheine für eine spätere Miete oder Pacht des Sportheimes für private Feiern angeboten werden.