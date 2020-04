Marius Reusch noch im Krankenstand

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Der an Corona erkrankte Langgönser Bürgermeister Marius Reusch befindet sich weiterhin im Krankenstand und in Quarantäne. Nachdem am 25. März ein Verwaltungsmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne für diejenigen Kolleginnen und Kollegen verordnet, die in den vorangegangenen Tagen engen Kontakt mit dem Infizierten hatten. Darunter war auch der Verwaltungschef Marius Reusch. In den nachfolgenden Tagen hatte sich herausgestellt, dass er sich bei dem Mitarbeiter angesteckt hat. Nachdem er in der vergangenen Woche zunächst „noch relativ milde“ Symptome schilderte, berichtete er zu Anfang dieser Woche auf Anfrage, dass er doch „ziemlich in den Seilen hängt“ und auch an unangenehmem Reizhusten leide. „Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen nachlässt“, zeigte er sich jedoch optimistisch.

Eine positive Nachricht konnte Reusch immerhin vermelden: „Keiner von den anderen sieben Mitarbeitern im Rathaus hat sich weiter angesteckt!“ Bis Ostern ist Marius Reusch noch in häuslicher Quarantäne. Wenn er anschließend wieder vollkommen gesund ist, möchte er seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Bis dahin vertritt ihn der Erste Beigeordnete Hans Noormann.

Das Blutplasma von genesenen Corona-Patienten enthält Antikörper. Patienten, die gegen die Krankheit kämpfen, könnten vom Blut Geheilter profitieren. „Da würde ich natürlich mitmachen“, beantwortet Reusch die Frage, ob er Blut spenden würde.