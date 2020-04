Marius Reusch wieder genesen

Jetzt teilen:

Langgöns (red). "Ich kann Ihnen nun mitteilen, dass ich erfreulicherweise wieder genesen bin und die Erkrankung überstanden habe", teilte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch am Donnerstag mit. Am Dienstag sei er auch negativ auf das Virus getestet worden. Auch seine Frau habe die Krankheit ebenso gut überstanden. Er selbst befinde sich seit Mittwoch wieder im Dienst. "Glücklicherweise hat sich das Virus auch im Kreise meiner Kontaktpersonen und in der Verwaltung nicht mehr weiter verbreitet, sodass alle auch wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Die ergriffenen Maßnahmen, wie der Schichtdienst, scheint doch gerade noch rechtzeitig ergriffen worden zu sein", so Reusch.