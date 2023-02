Maskenball und Kinderfasching in Niederkleen

Langgöns-Niederkleen. „Die Klieer feiern Maskenball”, so das Motto der Faschingsveranstaltung vom TSV Niederkleen in diesem Jahr. Durch die kurze Vorbereitungszeit wurde von einer reinen Elferatsitzung abgewichen, es wird ein buntes Programm mit Gardetanz, Tanzeinlagen, Büttenreden und Gesang geboten. Der Maskenball findet am Samstag, 18. Februar, um 20.11 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistraße 1 statt. Der Eintritt kostet acht Euro.