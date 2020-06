Maßnahme zur Renaturierung des Gönsbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Einstimmig bei fünf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde eine „strukturverbessernde Maßnahme“ am Gönsbach/Diesenbach im Bereich des Grundstücks „Schaubigweid“ im Ortsteil Lang-Göns der Gemeindevertretung empfohlen. Dieser Planungspunkt sei schon lange im Gange, informierte Bürgermeister Marius Reusch (CDU). Es geht um die Renaturierung des Gönsbaches im Bereich hinter der Firma Christ in Richtung Bahndamm. Dort soll eine Ackerfläche zu einem Retentionsraum werden, in dem der Gönsbach sich ausbreiten kann. Die Maßnahme kann zur Förderung angemeldet werden.

Es wird mit Kosten von 220 000 Euro gerechnet, eine Förderung bis zu 85 Prozent wird erwartet. Die Maßnahme soll auch dem Hochwasserschutz dienen. Manfred Dern (CDU), der auch Ortslandwirt im Kernort ist, warf kritisch ein, dass eine in dem Bereich ankommende Schmutzwassereinleitung aus Richtung Kirch-Göns bei hohem Wasserstand überlaufen und das geplante Retentionsbecken mit Fäkalien verschmutzen könnte.