„Mehr als unglückliches Bild“

STELLUNGNAHME DER GRUPPE „ZUKUNFT JETZT – NEUE WEGE LANGGÖNS“

Margit Gatzert und Eva Oberschelp vertreten die Gruppe „Zukunft jetzt – Neue Wege Langgöns“ aus Niederkleen. Sie besteht aus Niederkleener Bürgern und hat sich Anfang 2020 gegründet. Die Gruppe sieht nach der letzten Sitzung des Bauausschusses bei den Planungen zur Bebauung des „Mischplatzes“ ein Procedere, das „Fragen und Zweifel an der Seriosität des Verfahrens aufkommen lässt“. Eva Oberschelp rügt zunächst, dass sich der Ortsbeirat Niederkleen in seiner Sitzung am 18. August nicht dazu entschließen konnte, das bis dahin von vielen Seiten als die bessere Alternative eingestufte Konzept der Firma Hildebrand zu empfehlen, obwohl eine Beschlussfassung vorgesehen war. „Offensichtlich wollte der Ortsbeirat keine Entscheidung gegen das Bork-Konzept fassen“, vermutet sie. Auch habe sich der Ortsbeirat in dieser Sitzung weder zu einer öffentlichen Stellungnahme zu den beiden Konzepten, noch zu den vielen Beiträgen der anwesenden Bürger in der Lage gesehen. Stattdessen machte Ortsvorsteher Meywald seinerzeit den Vorschlag, die Konzepte hinsichtlich der Parkplatzsituation, eines Dorfladens und dem Erhalt der Baumreihe zu überarbeiten. Meywald habe zudem bereits nach der ersten Vorstellung der Konzepte im Bauausschuss im Juni zugesagt, die Meinung der Niederkleener einzufangen. Doch der Gruppe sei bis heute keine weitere Möglichkeit zum Meinungsaustausch gegeben worden. „Stattdessen präsentierte die Firma Bork völlig überraschend ein völlig neues Konzept durch ein anderes Planungsbüro“, erinnert Margit Gatzert an die jüngste Ausschusssitzung. „Im Anschluss sprach sich der Ortsbeirat einstimmig für das Konzept der Firma Bork aus, das die wesentlichen Elemente des Vorschlages der Firma Hildebrand in nach unserer Auffassung unverfrorener Art und Weise übernommen hat“, kritisieren die beiden Niederkleenerinnen. „Obwohl die von Bork plagiierten Elemente prinzipiell begrüßt werden können, sind wir der Auffassung, dass dessen Konzept nicht das Interesse der Niederkleener im Fokus hat, sondern – und das ist ja legitim – allein die Interessen der Firma Bork“, meinen Gatzert und Oberschelp. „Im Interesse der Bürger ist vielmehr ein Konzept für die älter werdende Bevölkerung, die in ihren zu großen Häusern Platz machen möchte für die jüngere Generation“, betonen die beiden Frauen. Insbesondere die Idee im Konzept Hildebrand, eine Physiotherapie dort unterzubringen, passe hervorragend zu dem Bedarf im ländlichen Raum und werde abgerundet durch ein kleines Dorfcafè mit Sitzgelegenheit im Grünen. (ikr)