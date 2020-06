Mehr Kita-Personal geplant

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Die erste Stufe des „Gute-Kita-Gesetz“ soll 2020/21 umgesetzt werden. Das beschlossen die Mitglieder des jüngsten Haupt- und Finanzausschusses einstimmig. Bei dem Gesetz geht es um eine erhöhte Leitungsfreistellung und die Erhöhung der Prozentzahl für Ausfallzeiten des Personals.

„Beides ist vernünftig und geht in die gleiche Richtung, in die wir als Gemeinde schon in den letzten Jahren investiert haben“, bewertete Bürgermeister Marius Reusch (CDU) das Vorhaben. Eine schrittweise Umsetzung in drei Phasen bis 2022 ist geplant.

So sollen die Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen ab 1. August schrittweise von derzeit 15 auf 22 Prozent erhöht werden. Mit dieser Erhöhung steigt auch der Mindestpersonalbedarf, was wiederum mehr Zeit für das einzelne Kind bedeute. „Die Mehraufwendungen werden vom Land und vom Bund im Förderzeitraum von drei Jahren finanziell ausgeglichen“, erklärte der Rathauschef. Anschließend muss die Gemeinde die „enormen Mehrkosten“, sie belaufen sich aktuell auf rund 12 000 Euro mehr monatlich, selbst finanzieren.

Reusch hofft allerdings, dass es hier auch nach 2022 Förderungen geben werde. Was die Gemeinde bislang schon über das Geforderte hinaus gemacht habe, werde entsprechend verrechnet. Es sei im Moment eine enorme Herausforderung, Stellen zu besetzen. Die Gemeinde biete deshalb in den Kitas auch ausschließlich unbefristete Beschäftigungsverhältnisse an.

Zukünftig können auch im Ortsteil Dornholzhausen Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres in die Kita gehen. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde der Gemeindevertretung einstimmig empfohlen. In Dornholzhausen ließ die Regelung bislang Kinder erst ab dem Alter von zwei Jahren zu.