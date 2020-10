Meisterschaft: Auf schnellstem Weg in den heimischen Schlag

Roland Schuster (RV-Jungflugmeister, l.) und Josef Weinmann (RV-Meister Alttauben). Foto: Dickel

LANGGÖNS - Die Meisterschaft der Alt- und Jungtauben, der RV Hüttenberg in der Fluggemeinschaft Gießen-Süd e.V., ist entschieden.

Von Juni bis September haben die mittelhessischen Tauben-Sportfreunde ihre Tiere ins Saarland und bis nach Paris transportiert. Nach dem Auflass vor Ort begann der Flugwettbewerb in die heimischen Schläge der Züchter in der RV-Hüttenberg. Gingen auf den ersten 13 Wettbewerbsflügen bis Anfang September ausschließlich die Alttauben der Jahrgänge 2019 und älter an den Start, waren nun auf fünf Wettbewerbsflügen die Jungtauben, vom Jahrgang 2020 gefordert. Die diesjährige durchschnittliche Geschwindigkeit einer Taube betrug gar 119 Kilometer pro Stunde bei einem Heimflug aus Frankreich.

Und so wurde es auch noch einmal sehr spannend beim letzten Preisflug der Jungtauben aus der französischen Stadt St. Dizier. Neun Züchter hatten 245 Tauben gesetzt. Obwohl die Tauben von Hans Horn (Watzenborn-Steinberg) 15 Preise einflogen, gelang es ihnen nicht mehr den führenden Roland Schuster (Oppershofen) von Platz eins zu verdrängen.

Die Platzierung in der Kategorie Jungtauben: 1. Roland Schuster, 2. Hans Horn, 3. Josef Weinmann, 4. Gerd Waldschmidt und 5. Hermann Stroh (beide Großen-Linden).

Bei der RV Meisterschaft der Alttauben gab es folgendes Ergebnis: 1. Josef Weinmann, 2. Roland Schuster, 3. Peter Tkotsch, 4. Friedel Söhngen und 5. Hans Horn.

Weibchenmeisterschaft: 1. Josef Weinmann, 2. Friedel Söhngen, 3. Hans Horn, 4. Peter Tkotsch und 5. Hermann Stroh.

Jährigen-Meisterschaft: 1. Josef Weinmann, 2. Friedel Söhngen, 3. Hans Horn, 4. Tino Hotze und 5. Hermann Stroh.

Nach Abschluss des letzten Fluges der Jungtauben traf sich die Züchtergemeinschaft zu einer kleinen Siegesfeier in ihrem Einsatzraum in Langgöns. Hierbei gratulierte Geschäftsführer Horn nicht nur den beiden RV Meistern 2020 sondern bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Einsatzgeschäftes beigetragen hatten. Einen besonderen Dank sprach er den Helfern vom Geflügelverein Langgöns und dem Flugleiter Florian Pitz aus.