Melanie Heidenreich aus Niederkleen verarbeitet Trauma mit Buch

„Wie konnte das passieren?“, diese Frage lässt ihr seitdem keine Ruhe. Die Niederkleenerin beschreibt in ihrem Buch auch die Unkenntnis, die zu einer verzögerten Diagnose und damit zu einer verpassten Chance auf Rettung führte. Denn die Meningitis erfordert schnelles Handeln. „Leider sind die Symptome in den frühen Stadien oft unspezifisch, was zu Verwirrung und Verzögerungen bei der medizinischen Versorgung führen kann“, sagt sie heute. „Die Symptome können leicht mit einer einfachen Erkältung verwechselt werden“, betont sie. Pro Jahr sterben etwa 20 Kinder in Deutschland an dieser Infektion.