Memoriam-Garten in Lang-Göns nimmt Gestalt an

Beim symbolischen ersten Spatenstich für den Memoriam-Garten auf dem Friedhof im Ortsteil Lang-Göns (v. l.): Nadine Riesener, Marius Reusch, Walter Reeber, Alexander Parsch und Sabrina D. Eggert. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Der Memoriam-Garten auf dem Friedhof im Ortsteil Lang-Göns nimmt in diesen Tagen Gestalt an. Wege und ein zentraler Platz sind schon gepflastert, eine Säulenhainbuche bereits gepflanzt: "Ich freue mich, dass es jetzt im Frühjahr losgeht und die Beschlüsse der Gemeindegremien sichtbar werden. Die Anlage wertet den Friedhof toll auf und soll ein optisch ansprechendes Aushängeschild werden", sagte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. Gemeinsam mit Nadine Riesener vom Friedhofsamt und den Kooperationspartnern Sabrina D. Eggert von der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH, Walter Reeber von der Firma Blumen Volz aus Lich und Steinmetz Alexander Parsch aus Lich-Bettenhausen nahm er den symbolischen ersten Spatenstich vor.

Was ist ein Memoriam-Garten eigentlich? Es ist ein besonderer Ort auf dem Friedhof, der in seiner anspruchsvollen Gestaltung an einen Garten erinnert. In diesem Garten finden Verstorbene ihre letzte Ruhe und Hinterbliebene ein angenehmes Umfeld für die wichtigen Momente der Trauer. Die Vielfalt der Pflanzen, Sitzgelegenheiten, kleinen Kunstgegenstände oder das beruhigende Plätschern von Wasser helfen, sich an den Verstorbenen in einer würdevollen Umgebung zu erinnern. Die Dauergrabpflege ist beim Erwerb eines Grabes in einem Memoriam-Garten bereits enthalten, um sie kümmert sich ein qualifizierter Friedhofsgärtner, in dem Fall Mitarbeiter der Gärtnerei Blumen Volz. Für die Grabsteingestaltung sind zwei Steinmetzfirmen zuständig. Die Unternehmen treten in Vorleistung bei der Anlage des Memoriam-Gartens und pflegen ihn anschließend auch. Für das Grab im Memoriam-Garten wird mit der Treuhandstelle ein Dauergrabpflege-Vertrag geschlossen, mit dem alle vereinbarten Leistungen über die komplette Ruhefrist abgesichert sind und regelmäßig kontrolliert werden. Der Kunde erhält dabei alle Leistungen aus einer Hand.

"Damit kommen wir dem vielfältigen Wunsch der Bürger nach, keinen Pflegeaufwand bei den Gräbern mehr haben zu müssen. Zugleich kommen wir unserem Ziel näher, die Langgönser Friedhöfe grüner und parkähnlicher zu gestalten", erläuterte Marius Reusch. Eine solche Anlage war seit 2017 in der Planungsphase, nach seinem Amtsantritt hat Marius Reusch das Projekt vorangetrieben. Die Anlage entsteht auf einem zentralen Bereich des Lang-Gönser Friedhofs, nahe der Trauerhalle, auf zwei Teilflächen von insgesamt rund 80 Quadratmetern. Dazwischen lädt ein zentraler Platz zum Verweilen ein. Geplant sind 24 Urnenwahlgräber, die mit zwei Urnen belegt werden können. Es wird zwölf Einzelurnengräber und fünf Erdeinzelgräber geben. Damit trägt die Gemeinde dem starken Wandel in der Bestattungskultur in den vergangenen Jahrzehnten Rechnung. Interessenten können über Nadine Riesener Grabstätten im Memoriam-Garten ankaufen oder reservieren. "Es gibt bereits eine Interessensliste und erste Nachfragen", berichtete die Rathausmitarbeiterin.

Sobald die Steinarbeiten fertig und die Mustergrabsteine gestellt sind, werden Stauden gepflanzt, sodass der Garten schon in wenigen Wochen komplett bepflanzt ist und dann auch zeitnah belegt werden kann. Eine Musterbox mit Infomaterial wird noch platziert.

"Wir möchten dieser Form der Bestattung einen Schub geben und sie im Ort noch bekannter machen", betonte Marius Reusch. Wenn die Nachfrage in Lang-Göns groß sei, ist bereits eine Erweiterungsmöglichkeit des Memoriam-Gartens in Richtung Westen vorgesehen. "Memoriam-Gärten sind aufgrund einer Satzungsänderung zukünftig auf allen Friedhöfen in der Großgemeinde möglich. Wir werden in Lang-Göns erst einmal schauen, wie es anläuft, dann schauen wir weiter", sagte der Rathauschef.

Auch in Oberkleen werde der Friedhof gerade umgestaltet, ein Memoriam-Garten ist aktuell noch nicht geplant. Aber auch hier sei die Neugestaltung ein weiterer Schritt bei der Bedarfsänderung an die heutige Zeit, unterstrich Reusch und würdigte alle Vertragspartner, "die sich mit viel Fachwissen und Engagement einbringen".

"Die Memoriam-Garten-Anlagen in der Region laufen sehr gut", informierte Sabrina D. Eggert. Walter Reeber ergänzte, das Konzept der Memoriam-Gärten interessierten Kommunen gerne vorzustellen.

Infos auch unter www.treuhandstelle-hessen-thueringen.de.