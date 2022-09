5 min

Metzger und Bäcker: Angst vor der Pleite in und um Wetzlar

Metzgereien und Bäckereien in der Region klagen über steigende Preise. Obermeister Jan Zimmermann hat einen Brandbrief an Ministerpräsident Boris Rhein geschrieben. Was er fordert.

Von Sebastian Reh und Jenny Berns