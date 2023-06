MGV Cleeberg erhält Zelter-Plakette

Sie luden zu den beiden Jubiläumstagen am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, ein. Für das Konzert verschiedener Chöre am Samstag, das um 16 Uhr beginnt, gibt es noch Karten. Der Eintritt beträgt 15 Euro an der Abendkasse. Anschließend gibt es ab 20 Uhr bei freiem Eintritt Livemusik mit „Eine Band namens Wanda“. Am Sonntag beginnt das Festprogramm um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der musikalisch durch den MGV gestaltet wird. Anschließend werden zwei Gastchöre einige Lieder vortragen. Danach gibt es Livemusik vom „Musikzug Nieder-Wöllstadt“.