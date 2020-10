Minifeuerwehr schnitzt Kürbisse in der Wagenhalle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - (ikr). Seit vielen Jahren ist es lieb gewonnene Tradition, dass die Mädchen und Jungen der Minifeuerwehr aus Niederkleen im Herbst zum Kürbisschnitzen auf den Kürbishof von Carola Müller im Kernort Lang-Göns fahren.

Wilma Schäfer organisierte dies in ihrer Funktion als Minifeuerwehrwartin. Dieses Amt hat Anfang des Jahres ihre Nachfolgerin Lisa Schaffranke übernommen. Sie hätte diese beliebte Aktion im thematisch dekorierten Schnitzraum der Hofreite in der Schillerstraße gerne fortgeführt, doch leider konnte die Kürbisbäuerin in diesem Jahr aufgrund der Corona-Auflagen das Schnitzen nicht anbieten.

Alternative organisiert

Doch die beiden Niederkleener Feuerwehrfrauen wussten sich zu helfen: Sie kauften die leuchtend orangefarbenen Herbstfrüchte einfach bei Carola Müller und boten die Schnitzaktion in der geräumigen Wagenhalle des neuen Feuerwehrgerätehauses in Niederkleen an. Hier konnten die Feuerwehrkids mit großzügigem Abstand ihren Kürbis gestalten, was den Kindern nicht nur gut gelang, sondern ihnen auch großen Spaß bereitete.

Am Ende präsentierten alle gerne gemeinsam mit Lisa Schaffranke und Wilma Schäfer ihre selbst geschnitzten Halloween-Kürbisse. Für das nächste Jahr hoffen die Nachwuchsbrandschützer aus Niederkleen und ihre Betreuerinnen, dass sie wieder direkt auf dem Kürbishof werkeln können, denn dort ist das Ambiente besonders gemütlich und Carola Müller immer sehr gastfreundlich.