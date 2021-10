Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Schöffengrund

Bei einem Unfall ist am Sonntagnachmittag ein 63-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Symbolfoto: dpa

LANGGÖNS/SCHÖFFENGRUND - Auf der Kreisstraße K363, zwischen Langgöns-Oberkleen und Schöffengrund-Oberwetz, kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Jeep und einem Motorrad.

Der 86-jährige Fahrer des Jeeps kam aus Oberkleen gefahren und wollte auf seinem Weg nach Oberwetz nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah er den 64-jährigen Motoradfahrer, der ihm entgegenkam. Nach dem Zusammenprall mit dem Jeep kollidierte das Motorrad noch mit einem weiteren Fahrzeug, das hinter dem Jeep fuhr. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde mit 8.400 Euro beziffert. Die Staatsanwaltschaft Gießen beauftragte einen Sachverständigen zur Untersuchung des Unfallherganges.