Müll illegal im Langgönser Gemeindewald entsorgt

Illegaler Müll wurde abgeladen. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Im Gemeindewald Dornholzhausen am Verbindungsweg Rothof in Richtung Vollnkirchen in der Waldabteilung 511a nahe Vollnkirchen wurde jetzt eine große illegale Müllablagerung entdeckt: Außer einem Kühlschrank ist Hausmüll, größere Mengen Verpackungsmüll, Spielzeug und vieles andere mehr in diesem Waldstück abgekippt worden. Zahlreiche Hinweise auf diese Ablagerungen gingen bei der Gemeindeverwaltung von Einwohnern aus Vollnkirchen und Langgöns ein. Aufgrund der großen Menge ist davon auszugehen, dass das Material mit einem größeren Transporter in den Wald gebracht worden sein dürfte.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen ist eine Belohnung in Höhe von 100 Euro durch die Gemeinde Langgöns ausgesetzt. Meldungen bitte unter 06403/9020-16 oder an die Polizei in Gießen.

Insgesamt sind vermehrt illegale Müllablagerungen im Wald und Feld der Gemeinde Langgöns zu beobachten. "Halten wir alle unsere Umwelt im Blick!", appelliert Bürgermeister Marius Reusch und ruft die Bevölkerung auf, bei Verdacht oder Auffinden solcher Müllentsorgungen umgehend die Gemeindeverwaltung zu informieren.