Erschöpft und zufrieden nach getaner Arbeit: Die überwiegend jungen Teilnehmer der Müllsammelaktion in Langgöns. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - 17 Kinder und neun Erwachsene trafen sich vor der katholischen Pfarrei St. Josef in Langgöns, um im Gemeindegebiet Müll einzusammeln, der widerrechtlich in der Landschaft entsorgt wurde.

Die Teilnehmer der Aktion verteilten sich in verschiedene Richtungen: Friedrich-Ebert-Straße, Am Wingert, unter der Autobahnbrücke, am Feld und im Wald und am Radweg in Richtung Grüningen. Ausgestattet mit einer Holzzange, Handschuhen, Mülltüten und Proviant, sammelten die Kinder allerlei ein: Kaffeebecher, Verpackungen, Zigarettenschachteln und -kippen, Glasflaschen, Getränkedosen, ganze Abfalltüten und sogar ein Warndreieck. Vier 120-Liter-Müllsäcke und einen Plastikkorb voll Abfall waren das Ergebnis der Aktion.

Organisiert wurde das Ganze von Sabine Broermann aus der Pfarrei St. Josef, die Messdiener, Erstkommunionskinder, Sternsinger und Freunde animierte, bei der Aktion der Concordia Versicherung Geschäftsstelle Antje und Nico Wolf mitzumachen. Die von der Concordia Stiftung für Mensch, Natur und Gemeinschaft zur Verfügung gestellten Müllsammelsets durften die Kinder natürlich behalten. Ob sie zukünftig weiter Müll einsammeln werden? Vielleicht. Aber ganz sicher wurde das Bewusstsein der Kinder weiter gestärkt, nicht einfach achtlos Müll in der Natur zu entsorgen.

Als Dankeschön gab es am Ende Pizza für alle, gestiftet von der Geschäftsstelle Wolf, die sich natürlich auch mit einer eigenen Mannschaft selber am Müll sammeln beteiligt hat.