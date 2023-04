Museumsfest in Niederkleen

Langgöns-Niederkleen. Der Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen lädt am Sonntag, 7. Mai, zu seiner traditionellen jährlichen Museumseröffnung in der Kirchstraße ein. Mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und Torten startet der gesellige Nachmittag um 14 Uhr in der Hofreite von „Ruudkopps Otillie“. Der Eintritt ist frei, ebenso der Besuch aller Museumsräumlichkeiten und der aktuellen „Tier-Fotoausstellung“ am Leiterhaus. Dazu dürfen gerne weitere Tierfotos - von Haus-, Zucht-, Wald- und Wildtieren - für die Ausstellung und den diesjährigen HGV-Kalender zugesendet werden, wahlweise per E-Mail an museum-niederkleen@gmx.de, dug-heinz@t-online.de (Doris Müller-Heinz) oder bk_am@t-online.de (Barbara Keden).