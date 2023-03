Mutmaßlicher Sodomit von Langgöns ermittelt

Die Frau war in der Feldgemarkung zwischen Brandoberndorf und Cleeberg mit ihrem Vierbeiner spazieren. Der Mann verwickelte die Frau zunächst in ein harmloses Gespräch. Im weiteren Verlauf wollte der Unbekannte sodomitische Handlungen an dem Hund vornehmen. Als die Hundebesitzerin ihm sagte, er soll verschwinden und wegging, zeigte dieser eine Pistole, drohte ihr verbal und gab einen Schuss ab.