Nabu-Kreisverband Gießen fordert ausreichend Retentionsräume

LANGGÖNS - (red). Der Nabu-Kreisverband Gießen nimmt in einer Pressemitteilung zu mehreren Artikeln Stellung, die davon berichten, dass die Gemeinde Langgöns beabsichtigt, den Kleebach im Ort Niederkleen zukünftig stärker freizuräumen. Diese angedachte Maßnahme ist nach Ansicht des Nabu-Kreisverbands lediglich ein nicht ausreichendes Herumlaborieren an Symptomen, ohne das eigentliche Problem anzugehen und werde auch nicht in der gewünschten Weise Erfolg haben.

Das Problem sei allerdings nicht auf Niederkleen beschränkt. Die Fließgewässer wurden begradigt und die Ufer befestigt, das Wasser so in ein starres Korsett gezwängt. Vielerorts wurde und wird immer noch viel zu nahe an die Fließgewässer heran gebaut. Im Fall des Ortskerns Niederkleen ist dieses schon seit langem der Fall, selbst alte Häuser stehen teilweise zu nah am Bachbett. Andernorts ist der natürliche Wasserfluss nicht ausreichend bei der Planung von Baugebieten berücksichtigt worden, Fließgewässer wurden und werden immer noch verlegt oder verrohrt – mit ähnlichen Folgen.

Natürlich muss den betroffenen Menschen geholfen werden, aber, wie der Nabu meint, richtig und nachhaltig. Dass Starkregenereignisse zunehmen, ist allgemein bekannt. Die bisherigen Ereignisse dürften nur der Anfang sein. Man kann diesen nur begegnen, indem an den Oberläufen wieder ausreichend Retentionsräume geschaffen werden, sodass die Fließgewässer hier ohne Gefahr für Mensch und Tier zu viel auflaufendes Wasser vorübergehend abgeben können.

Dazu bedarf es eines Landankaufs entlang der Gewässer und deren naturnaher Gestaltung, die trotz der seit vielen Jahren laufenden Wasserrahmenrichtlinie der EU vielerorts nicht oder nur unzureichend, das heißt für zu kleine Abschnitte, umgesetzt wurde. Im Falle von Niederkleen muss das vorhandene Wehr möglicherweise entsprechend technisch umgestaltet werden, dass es auch bei Starkregenereignissen hilft.

Das dürfte viel mehr Geld kosten als eine einfache Grabenräumung, sei aber notwendig. Mit den bisher angedachten Grabenräumungen werde bei der Bevölkerung der Eindruck erweckt, die Politik tue etwas. „Die hier und anderswo durchgeführten Maßnahmen werden aber nicht reichen. Die Betroffenen werden sich hieran erinnern, wenn ihr Hab und Gut wieder unter Wasser steht“, warnt der Nabu-Kreisverband.