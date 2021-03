Nabu wirbt um Schutz für Feuersalamander

Jetzt teilen:

CLEEBERG - (ikr). Die Nabu-Gruppe Oberes Kleebachtal um ihren Vorsitzenden Günther Oberländer macht sich für den Schutz des Feuersalamanders stark und wirbt bei der Bevölkerung um Mithilfe. „In unserer Gemeinde gibt es noch einen guten Bestand des stark gefährdeten Feuersalamanders“, informiert der Nabu-Vorsitzende. Aber nicht nur der Nahrungsmangel durch die zunehmend trockenen Sommer mache den sogenannten „Regenmännchen“ zu schaffen. Zwischen zeitigem Frühjahr und Spätherbst seien die Tiere in der Dämmerung und in der Nacht, besonders bei feuchtem und nassem Wetter, zu ihren Laichgewässern oder zur Nahrungssuche unterwegs.

Oft überqueren die Tiere dabei Straßen, wie beispielsweise in Cleeberg die Aulbachstraße, die Rehschneise und den Dachsgang sowie in Oberkleen die Egerländer Straße, auch im Bereich der Wohnhäuser. „Deshalb werden viele Feuersalamander meist durch Unkenntnis, leider aber auch durch Unachtsamkeit oder Gleichgültigkeit überfahren“, weiß der Naturschützer aus dem Kleebachtal. Er appelliert: „Wir möchten Sie deshalb dringend darum bitten, beim Befahren von Straßen, wo Feuersalamander vorkommen, die Geschwindigkeit zu reduzieren und gesichtete Tiere zu schonen!“ Günther Oberländer hat auch einen praktischen Tipp parat: „Mit Handschuhen kann man die Tiere gefahrlos auch in die Hand nehmen und auf die Seite der Straße tragen, in der ihre Laufrichtung zeigte.“ Er und seine Mitstreiter von der Nabu-Gruppe hoffen auf Unterstützung seitens der Bürger und bedanken sich schon jetzt dafür.