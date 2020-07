Nach schwerem Unfall bei Langgöns: Beifahrer stirbt

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall zwischen Langgöns und Niederkleen am Sonntag liefern können. Foto: BuMa Langgöns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag auf der Landesstraße 3133 zwischen Langgöns und Niederkleen ist der Beifahrer am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen des Unfalls auf der Landesstraße sowie einer Unfallflucht, die sich wenige Minuten zuvor in Langgöns ereignet hat.

Der Fahrer eines silberfarbenen Passats war gegen 10.10 Uhr in der Obergasse in Langgöns in Richtung Ortsausgang unterwegs, als er laut Polizei offenbar einen dort abgestellten roten VW Golf beschädigte und davonfuhr. Nach der mutmaßlichen Unfallflucht fuhr der 29-Jährige weiter in Richtung Niederkleen. Auf diesem Teilstück der Landesstraße war er laut Informationen der Polizei wohl viel zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam auf dem Seitenstreifen der Gegenfahrbahn zum Liegen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 34 Jahre alter Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der in Langgöns wohnende Beifahrer starb noch am gleichen Tag.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0641/70063555 entgegen.