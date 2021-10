Nächster Mittagstisch in Oberkleen am 19. Oktober

Guten Appetit: Am Seniorenmittagstisch in Oberkleen saßen nach einer Pause wieder viele Menschen. Foto: Wißner

OBERKLEEN - Gemeinsam schmeckt's am Besten. So lautet seit Januar 2018 das Motto des Seniorenmittagstischs im Rahmen des Projektes "Selbst.Ständig! leben in Langgöns". Menschen treffen, Zeit zusammen verbringen, gemeinsam das Essen genießen in netter Atmosphäre, angenehmer Plausch miteinander - all dies war eineinhalb Jahre lang wegen der CoronaPandemie nicht möglich.

Kürzlich konnte Georg Homrighausen im Dorfgemeinschaftshaus 62 Personen zum ersten Mittagstisch in diesem Jahr begrüßen. Erneut waren die Tische liebevoll dekoriert und luden so zum Verweilen ein. Renate Homrighausen hatte die Organisation übernommen und zeigte sich hellauf begeistert, dass so viele der Einladung gefolgt waren.

Endlich wieder einmal Kontakte pflegen und wieder einen Plausch halten, das fehlte in den letzten Monaten und so herrschte auch ein reger Austausch beim Essen. Serviert wurden Rinderroulade mit Rotkohl und Klößen und als Dessert gab es Eis mit Kirschen. Auch gab es Kaffee, um bis zum Auseinandergehen noch zahlreiche Gespräche zu führen.

Der nächste Mittagstisch, zu dem auch recht herzlich jüngere Personen hinzukommen können, findet am Dienstag, 19. Oktober, statt. Dann gibt es Partyschinken, Kartoffelpüree und Endiviensalat. Anmeldung sind bei Renate Homrighaus unter der Nummer 06447/6151 möglich.