Natur vor der Haustür abbilden

Ein stimmungsvolles Motiv des letztjährigen Wettbewerbs. (Foto: Barbara Keden)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CLEEBERG - (ikr). Die Nabu-Gruppe Oberes Kleebachtal und der dazugehörige Förderverein laden zur Teilnahme am diesjährigen Fotowettbewerb ein, der einmal mehr unter dem Motto „Natur- und Landschaftsaufnahmen“ steht. Die Teilnehmer sind aufgefordert, die Natur vor der Haustür zu entdecken und schöne Momente mit dem Smartphone oder der Kamera festzuhalten. Motive könnten beispielsweise Pflanzen, Tiere (keine Haustiere) oder Landschaften sein. Die Fotografen sollen sich einfach von der Natur inspirieren lassen und ihrem Foto mit wenigen Worten einen Titel geben. Eingereicht werden können die Fotos möglichst im JPG-Format und guter digitaler Qualität bis einschließlich 31. Oktober 2020 per E-Mail an info@nabu-oberes-kleebachtal.de

Pro Person sollte nur ein Foto gesendet werden, auch die Kontaktdaten und der Wohnort sollen angegeben werden. Wer keine Veröffentlichung seines Fotos wünscht, wird um entsprechende Mitteilung gebeten. Den Fotografen der fünf besten Bilder winken wieder tolle Sachpreise. Die Abstimmung über die Gewinner des Wettbewerbs wird beim Jahresausklangfest am 27. November stattfinden. Die Vorstandsmitglieder und Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Einsendungen.