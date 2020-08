Naturschauspiel: Jakobuskirche erstrahlt in Gelb

Die Jakobuskirche in Lang-Göns, ausnahmsweise mal ganz in gelb. (Foto: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Als wäre die bisher schneeweiße Fassade des Turms der Jakobuskirche in Lang-Göns in leuchtendem Gelb gestrichen worden oder als würde ein riesiger Scheinwerfer auf das Gotteshaus scheinen, so wirkt diese Aufnahme des ortsbildprägenden Wahrzeichens der Gönsbachmetropole. Aber hier waren keineswegs die Maler und Anstreicher am Werk: Allein die tief stehende Sonne bewirkte diesen Effekt, der durch die dunklen Wolken im Hintergrund noch einmal mehr betont wird: Ein faszinierendes und zugleich recht flüchtiges Naturschauspiel, das ganz ohne Farbe oder elektrische Beleuchtung des Kirchturms zustande kam. Die Jakobuskirche präsentiert sich ihren Betrachtern auch weiterhin ganz in weiß.