Niederkleen ist ein gutes Pflaster für Rebhühner

NIEDERKLEEN - Im Frühjahr 2020 trat die Niederkleener Jägerschaft unter Führung von Jagdpächter Stephan Faber dem "Rebhuhn-Hegering Gießen" bei, einer Kooperation vom Landesjagdverband und dem Landkreis Gießen, der sich die Hege und Förderung des heimischen Rebhuhns als Ziel gesetzt hat.

Der Niederkleener Landwirt Florian Eisenhardt nimmt mit seinem landwirtschaftlichen Betrieb ebenfalls seit 2020 am Feldflur-Projekt "Gießen Süd" teil, das unter anderem eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Rebhühnern vorsieht. Nach nur einem Jahr freuen sich die Akteure nun über eine sichtbare Verbesserung des Rebhuhnbestands: Gab es im vergangenen Jahr dank des unermüdlichen Einsatzes und der langjährigen Erfahrung des Niederkleener Jägers Günther Pfrogner noch einen kleinen Bestand an Rebhühnern von ursprünglich ein bis zwei Ketten - so werden die rund zehn Tiere umfassenden Familien genannt - hat sich diese Zahl aktuell vervielfacht.

Im Februar 2021 fand im Rahmen der jährlich durchzuführenden Registrierung des Rebhuhn-Bestandes für den Hegering Gießen die erste Zählung im Niederkleener Revier statt: Es wurden zehn bis zwölf Ketten gesichtet. Daraus ergibt sich nun eine deutliche Zunahme des bisherigen Bestandes auf rund 120 Rebhühner. Zusätzlich wurde die Verbreitung der Ketten kartiert. Dies zeigt eine erfreulich weitläufige Verteilung auf die Niederkleener Feldgemarkung, sowohl diesseits, als jenseits des Kleebachs.

Folgende Maßnahmen wurden rund um Niederkleen umgesetzt und sind wohl für die erfreuliche Entwicklung der Rebhuhnbestände verantwortlich: Auf rund zehn Hektar Ackerland wurden sogenannte "Rebhuhn-Brutplatz-Komplexe" angelegt. Das sind entweder einjährige oder mehrjährige Blühflächen, bei denen ein fünf Meter breiter Streifen außen herum "schwarz" gehalten wird, das heißt frei von Bewuchs. Insbesondere für die Küken ist diese Schwarzbrache sehr wertvoll, sie können sich dort frei bewegen und ihr Gefieder trocknen. Zudem ernähren sich Rebhuhn-Küken fast ausschließlich von Insekten, die hier am Rand der Blühflächen reichlich zu finden sind. Die Blühflächen selbst bieten durch ihre ausgewogene Pflanzenmischung das ganze Jahr ausreichend Schutz vor Fressfeinden, die für fast alle Todesfälle bei Rebhühnern verantwortlich sind. Deshalb ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Jägern und Landwirten unabdingbar.

Die Jägerschaft verpflichtet sich, im Rahmen ihrer jagdlichen Aufgaben eine unverhältnismäßige Verbreitung von Fressfeinden einzuschränken, dies sind hauptsächlich Fuchs und Waschbär. Rebhühner sind als Bodenbrüter besonders leichte Beute.

Als zusätzliche Hilfe für die Rebhühner wurden noch spezielle Futtereimer bereitgestellt, die auch gut angenommen wurden. Sie wurden alle etwa viermal neu aufgefüllt. Als weitere Ergänzung bauten die "Wildhüter" noch einige Futterschütten in der Gemarkung, an denen sich alle Vögel freizügig bedienen können.

Jägerschaft und Landwirte sind sehr zufrieden mit dem Erfolg ihrer Bemühungen und wollen diese auch weiter fortführen.

Einige besonders vorwitzige Rebhuhn-Ketten besuchen sogar feldnahe Hausgärten und fressen dort das heruntergefallene Vogelfutter. Wünschenswert ist noch eine Wasserstelle zum Trinken, dann ist die Rebhuhnwelt in Ordnung.

Infolge der Zunahme von Blühstreifen und -flächen in der Niederkleener Feldgemarkung, vernetzen sich diese miteinander und bilden inzwischen zusammenhängende Korridore, die die Tierwelt für eine ungestörte Ausbreitung in andere Reviere nutzt, ähnlich den Feldwegen, so unter anderem geschehen am "Gellengraben". Gleichzeitig ist diese Maßnahme äußerst vorteilhaft für den so wichtigen Gewässerschutz, weil hier weder gedüngt noch gespritzt wird.

Die Jagdgenossenschaft Niederkleen ist froh, dass sich die örtlichen Landwirte und "Wildhüter" für eine vielfältige Naturlandschaft um den Wohnort Niederkleen einsetzen und bedankt sich für das Engagement.

Die Jagdgenossenschaft appelliert außerdem an jeden Bürger, ebenfalls seinen Beitrag zu leisten, und insbesondere in der jetzt anstehenden Brut- und Setzzeit der Tierwelt mit Ruhe und der nötigen Disziplin zu begegnen.