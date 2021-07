Niederkleener Brücke nur noch halbseitig befahrbar

Die Brücke am Backhaus in Niederkleen ist marode, sie wird demnächst nur noch halbseitig befahrbar sein. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Im Langgönser Ortsteil Niederkleen weist die Brücke am Backhaus seit Längerem Schäden auf. Dies teilte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in der Sitzung der Gemeindevertretung mit, die unter Vorsitz von Martin Hanika (CDU) tagte.

Das Bauwerk, mitten im Ort gelegen, sei "in die Jahre gekommen". Deshalb wurde vor einiger Zeit die Tonnage bereits auf 2,8 t reduziert und ein engmaschiges Monitoring geplant. "Leider haben die Schadstellen, darunter Risse, in jüngster Zeit zugenommen, deswegen haben wir noch enger kontrolliert. Der Zustand hat sich inzwischen so verschlechtert, dass die Brücke demnächst halbseitig gesperrt werden muss", informierte der Rathauschef. Ein Halteverbot im Bereich der Brücke sei bereits eingerichtet, denn traditionell parken hier regelmäßig Anwohner. Es wurden deshalb schon einige Strafzettel verteilt, denn das Parken auf dem Brückenbauwerk gehe in der aktuellen Situation gar nicht, weil dadurch die Tonnage weiter reduziert werde. Reusch versuchte, in der halbseitigen Sperrung auch etwas Positives zu sehen: "Es wird ein erster Fahrversuch für eine neue Verkehrsführung in Niederkleen sein." Die ist im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) hier sowieso schon auf der Agenda. Der Niederkleener Ortsvorsteher Tim Schröder (CDU) äußerte den Wunsch, dass auch der Ortsbeirat in die entsprechenden Planungen eingebunden werden möchte. Dies wurde ihm zugesagt.

Folgende Beschlüsse wurden in der Langgönser Parlamentssitzung einstimmig gefasst: Carsharing wird in Langgöns bald möglich sein. Einen entsprechenden Beschluss für einen Kooperationsvertrag mit der Firma MIKAR befürwortete das Gremium. Wer ein Auto mieten möchte, kann dies komplett online über eine App abwickeln. Wer diese Möglichkeit nicht hat, für den wird im Langgönser Rathaus eine Legitimierungsstelle eingerichtet. Dieser Service ist für die Nutzer kostenlos. Für die Nutzung der App und die Bereitstellung der Fahrzeuge entstehen der Gemeinde keinerlei Kosten.

Für das Wochenendgebiet "Alte Mark" in Cleeberg wurde ein Konzessionsvertrag mit der Firma "Primagas", die Flüssiggas anbietet, für die Dauer von zehn Jahren bewilligt. Der Bürgermeister erläuterte dazu, dass der Energieversorger EAM eine angefragte Erdgasversorgung als "unwirtschaftlich" abgelehnt habe. Es gebe daher momentan keine Alternative für das Flüssiggas. Die Gemeinde will aber überlegen, wie grundsätzlich mit der Energieversorgung in diesem Wohnviertel umgegangen werden soll, "um vielleicht alternative Formen entwickeln zu können".

Bei drei Enthaltungen wurde der Antrag der Fraktionen von CDU und Grünen, den Gemeindevorstand zu beauftragen, eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für die Innerortslagen der Langgönser Ortsteile vorzulegen, angenommen. Darüber hinaus soll der Gemeindevorstand prüfen, inwieweit über eine Gestaltungssatzung ein Erhalt der historisch gewachsenen Erscheinungsbilder in den Ortskernen von Cleeberg, Ober- und Niederkleen gefördert werden kann. Hintergrund ist die Tatsache, dass durch bauliche Veränderungen - insbesondere nach Verkauf - das Erscheinungsbild in den historisch gewachsenen Ortskerne erheblich beeinträchtigt werden kann. Bisher hatte die Gemeinde wenig Möglichkeiten, auf derartige Baumaßnahmen einzuwirken. Über eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht könnte die Gemeinde bei besonders sensiblen Anwesen aktiv werden und möglichen nachteiligen Entwicklungen vorbeugen. Über eine Gestaltungssatzung kann die Bauverwaltung bei Um- und Neubauten über Auflagen zur Wahrung des Erscheinungsbildes beitragen.