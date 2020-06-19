Freitag,
19.06.2020 - 23:00
2 min
Niederkleener Pfarrer Reiner Wagner tritt in den Ruhestand
Pfarrer Reiner Wagner (65) tritt in den Ruhestand, die Familie bleibt Niederkleen aber treu. Eine Verabschiedung soll es im kommenden Jahr geben.
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