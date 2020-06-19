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Freitag, 19.06.2020 - 23:00
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Niederkleener Pfarrer Reiner Wagner tritt in den Ruhestand

Pfarrer Reiner Wagner (65) tritt in den Ruhestand, die Familie bleibt Niederkleen aber treu. Eine Verabschiedung soll es im kommenden Jahr geben.

Von Uta Barnikol-Lübeck
Fast 34 Jahre war Reiner Wagner - hier mit seiner selbst gebauten Gitarre "Corona" - Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Dornholzhausen und Niederkleen. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Fast 34 Jahre war Reiner Wagner - hier mit seiner selbst gebauten Gitarre "Corona" - Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Dornholzhausen und Niederkleen. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

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