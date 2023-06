Oberkleen feiert 3. Waldkirmes

Langgöns-Oberkleen. Zu seiner dritten Waldkirmes lädt der TSV Oberkleen am Wochenende vom 14. bis 16. Juli an den Waldsportplatz in Oberkleen ein. Los geht es am Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr mit „TSV & Friends“. An diesem Abend begrüßen die Organisatoren die Mitglieder und Freunde des Vereins. Am Samstag, 15. Juli, heißt es ab 15 Uhr „Schoppekick“, bereits zum dritten Mal wird der Kirmes-Samstag mit einem Kleinfeld-Fußballturnier eingeläutet, abends ab 19 Uhr startet die DJ-Party mit Sektbar. Das Duo „Dünsberg Buam“ unterhält bei einem musikalischen Frühschoppen am Sonntag, ab 10.30 Uhr, die Besucher, nachmittags klingt das Kirmeswochenende mit Kaffee und Kuchen aus.