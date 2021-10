Oberkleener Kleeblattgrundschüler backen eigenes Brot

Die frischen "Schul-Laibchen" wurden noch am Rathaus aufgeschnitten und an die Kinder verteilt. Foto: Rieger

OBERKLEEN - Das war traditionelles historisches Handwerk zum Anfassen und Genießen: Bereits zum sechsten Mal lud der Heimat- und Geschichtsverein Oberkleen (HGO) zwei Klassen der Kleeblattgrundschule Oberkleen (KGS) ein, um gemeinsam Brot zu backen. Diesmal waren die beiden 4. Klassen an der Reihe. Dafür standen die Mädels und Jungs sogar einmal an einem Samstagmorgen früh auf, um ein besonderes Unterrichtserlebnis der ganz praktischen Art zu erfahren. Unter der bewährten Leitung von Gabi und Werner Röhrich wurden im unteren Backhaus 36 Sauerteigbrote und zwölf "Schul-Laibchen" gebacken. Das sind längliche Brote in Form eines Baguettes, in die eine Mett- oder Bratwurst eingelegt ist. Früher bekamen die Erstklässler diese Brote zur Einschulung in die Schultüte gesteckt.

Jedes Kind sowie die beiden Klassenlehrerinnen Sandra Bergk und Silke Teßmer konnten zum Abschluss eines interessanten Vormittags ein frisch gebackenes Brot mit nach Hause nehmen. Die frischen "Schul-Laibchen" wurden bei bestem Wetter noch am Rathaus aufgeschnitten und an die Kinder, die anwesenden Eltern und die beiden Lehrerinnen verteilt. Das war für alle ein echtes Genuss-Erlebnis.

Das Brotbacken war der erste Teil des Projektes "Vom Korn zum Brot". Der zweite Teil findet am 5. November statt, dann werden die beiden Klassen die Brücker Mühle in Amöneburg besuchen. Dort können die Kinder bei einem etwa einstündigen Rundgang den komplexen Herstellungsprozess vom Korn zum Mehl bestaunen. Die Firma Konstantin Lange aus Oberkleen und weitere Sponsoren haben mit großzügigen Spenden auch dieses Jahr wieder das Projekt unterstützt, ihnen galt der ausdrückliche Dank des Vereinsvorstands um seinen Vorsitzenden Dr. Kurt Hanika.

Die Vorbereitungen für das Backen organisierten wie jedes Jahr Mitglieder des HGO. Unter der Regie von Gabi und Werner Röhrich wurden drei Tage zuvor der "Krümmelsauer" angesetzt und einen Tag stehen lassen. Am Tag darauf wurde der erste Teig gemacht und am Freitagabend "verlängert", sodass am Samstagmorgen genügend Teig zur Verfügung stand.

Schon gegen 8.30 Uhr wurde der mit trockenen Reisern und armdicken Ästen bereits am Vortag "gestopfte" Backofen angeheizt. In der Zwischenzeit wurde der fertige Teig nochmals gut durchgeknetet und die Teiglinge in die bereitgestellten Körbe oder Schüsseln gefüllt. Für die Schul-Laibchen wurden die geräucherten Hausmacher-Bratwürste in die vorbereiteten Teiglinge gewickelt. Nachdem der Teig in den Schüsseln ein letztes Mal gegangen war, zogen die Kinder mit "ihrem" Brot zum Backhaus und bestaunten, wie dieses mit dem Schieber in den Ofen geschoben wurde.

Sandra Schneider vom HGO erklärte den beiden Klassen den Gärungsprozess und den Ablauf des Teigmachens und des Backens. Hans Gerhard Stahl erläuterte den Kindern die in der Museumsscheune von Heinz Hofmann vorhandenen landwirtschaftlichen Gerätschaften, die zum Ernten des Getreides in früheren Zeiten erforderlich waren. Gegen 12.30 Uhr konnten die Kinder und die Lehrerinnen die fertigen Brote mit der knusprig glänzenden Kruste in Empfang nehmen.

Das Projekt "HGO macht Schule" in Kooperation mit der Kleeblattgrundschule hat übrigens vor zwei Jahren den Hessischen Demografie-Preis 2019 gewonnen. Mit diesem Preis zeichnet die Landesregierung seit 2010 jährlich Projekte und Initiativen aus, die dem demografischen Wandel mit innovativen und kreativen Ideen entgegenwirken.