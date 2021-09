Ohne Mineraldünger und ohne Chemie

Klein und Groß hatten in Niederkleen Riesenspaß bei der Kartoffelernte mit einer historischen Erntemaschine. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - (ikr). Das erste Gemeinschaftsprojekt der Initiative „Zukunft: jetzt!“ ging rundum gelungen zu Ende: Auf einem Gemeinschaftsacker, den die Bio-Hofbetreiber Maximilian und Michel Textor am Rande von Niederkleen im Frühjahr zur Verfügung gestellt hatten, bauten 16 Familien Kartoffeln an.

Das Setzen, die Pflege und die Ernte erfolgten gemeinschaftlich. So wurde zum Beispiel bei einer Unkrautjätaktion „nur wenigen Kartoffelkäfern“ zu Leibe gerückt – Kaffeetrinken und geselliges Beisammensein immer inklusive. Bereitete bereits zu Beginn der Aktion eine historische Kartoffelsetzmaschine ganz besonders den Kindern viel Freude, war bei der kürzlich erfolgten Ernte ein antiker Kartoffelvollernter der Clou: Diese Maschine hatten die Bio-Hofbetreiber geschenkt bekommen und wieder flott gemacht.

„Die Maschine transportiert die Kartoffeln über eine spezielle Trommel aus der Erde auf Förderbänder, um die mehrere Personen während des Ernteeinsatzes sitzen können. Die Kartoffeln werden dabei sortiert und kommen in Säcke, die Erde fällt wieder auf den Acker“, erklärte Sabine Textor von der Initiative das Ernteprinzip, dass allen „wahnsinnig Spaß“ machte. „Wir haben keinen Mineraldünger und keine Chemie eingesetzt und trotzdem eine sehr, sehr gute Ernte bekommen, die Kartoffeln sind nahezu Bioware“, betonte die Niederkleenerin. Drei Sorten wurden angepflanzt: Es sind die beiden festkochenden Sorten „Rote Laura“ und die ebenfalls rotschalige „Birgit“ sowie die mehlige „Adretta“. „Die Teilnehmer an unserem Projekt zahlen einen Obolus für Sprit und Setzgut und erhalten im Gegenzug ihren Anteil an der Kartoffelernte“, berichtete Sabine Textor.

Mit dem Projekt setzt die Gruppe ein erstes ihrer angekündigten Ziele um, nämlich Projekte zur Stärkung des Gemeinwesens zu starten. So soll unter anderem die Nahversorgung im Ort mit regionalen Produkten ergänzt und ausgebaut werden.