Oktoberfest mit Wildschwein essen in Cleeberg

Langgöns-Cleeberg. Die Jagdgenossenschaft Cleeberg lädt alle Jagdgenossen, deren Partner und Freunde der Cleeberger Jagd zum Wildschwein essen im Rahmen eines Oktoberfestes für Samstag, 7. Oktober, ab 17 Uhr in die ehemalige Gaststätte „Cleeberger Scheuer“/ehemaliges Yogahaus Cleeberg in der Oberkleener Straße 2 in Cleeberg ein. Als Besonderheit gibt es Cleeberger Wildschwein vom Grill, das vom Jagdpächter gespendet wird. Essen und Getränke sind kostenlos. Dafür gibt es während der Veranstaltung die Möglichkeit, einen Obolus zu spenden, der dann einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt wird. Zur Planung wird um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 20. September, bei Horst Wenkittl, E-Mail: info@hof-jagdhaus.de, Winfried Hartmannshenn, E-Mail: w.hartmannshenn@gmail.com oder Thorsten Jung, E-Mail: tjung-cleeberg@t-online.de gebeten.