Open-Air-Konzert in Dornholzhausen

Langgöns-Dornholzhausen. Die Rockband „Q“ spielt am Samstag, 29. Juli, im Garten der Gaststätte „Zum Kleebachtal“ in Dornholzhausen, Dorfstraße 3. Die Band präsentiert dabei Rocksongs aus 6 Jahrzehnten und hat selbstverständlich auch ganz neues Material mit im Repertoire. Los geht es um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Der Eintritt kostet 10 Euro. Bei dauerhaft strömendem Regen findet die Veranstaltung ab 20 Uhr in der Gaststätte statt.