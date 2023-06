Ordination von Prädikant Denis Werth

Langgöns-Dornholzhausen. In der evangelischen Kirche in Dornholzhausen, Dorfstraße 27, wird am Sonntag, 25. Juni, um 14 Uhr Prädikant Denis Werth ordiniert. Die Ordination nimmt der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill, Dr. Hartmut Sitzler vor.