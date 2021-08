Ortsbeirat tagt in Niederkleen

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - (ikr). Der Ortsbeirat Niederkleen trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. August, ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Auf der Tagesordnung steht als zentrales Thema die vorbeugende Gefahrenabwehr bei Starkregen. Zudem geht es um mögliche Maßnahmen für Niederkleen im Haushaltsplan 2022 und die Verwendung der Ortsbeiratsmittel. Aufgrund der Corona-Pandemie unterliegt die Sitzung Hygiene- und Abstandsregeln. Um Voranmeldung aller Teilnehmer, auch interessierter Besucher, wird per E-Mail an gemeinde@langgoens.de gebeten. Wer sich nicht vorab angemeldet hat, kann an der Sitzung nicht teilnehmen.