Parlament tagt am Donnerstag

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Das Langgönser Gemeindeparlament tagt am morgigen Donnerstag um 20 Uhr im Bürgerhaus Lang-Göns, Am alten Stück 3. Auf der Tagesordnung stehen 20 Punkte, darunter die Beratung über das weitere Vorgehen zum Ankauf und zur Nutzung des Paul-Schneider-Freizeitheims in Dornholzhausen, der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Steinbruchs Niederkleen und die Wahl und Vereidigung der ehrenamtlichen Gemeindevorstandsmitglieder. Aufgrund der Pandemie unterliegt die Sitzung den aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Daher wird um Voranmeldung der Gremienmitglieder und interessierter Zuschauer per E-Mail unter c.itter@langgoens.de gebeten. Sollte keine Voranmeldung erfolgen, kann ein Zutritt zur Sitzung verweigert werden.