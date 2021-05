Paten aus Langgöns für 108 Psalmen gesucht

Pfarrer Stephan Ebelt möchte, dass "Langgöns schreibt!" Archivfoto: Rieger

LANGGÖNS - Vor mehr als zwei Wochen ging das Projekt "Langgöns schreibt!", der evangelischen Kirchengemeinde Lang-Göns an den Start (diese Zeitung berichtete). Es geht darum, dass alle 150 Psalmen von 150 Menschen in zehn Wochen abgeschrieben werden. Nun gibt der Initiator, Pfarrer Stephan Ebelt, einen ersten Zwischenstand: "Gut zwei Wochen nach dem Start haben bereits 42 Psalmen ihre Patinnen und Paten gefunden." Einige abgeschriebene, gestaltete und kommentierte Psalmen sind bereits bei uns eingegangen. Ich finde es schön, dass die Aktion Jung und Alt bewegt."

Die Konfirmandengruppe hat sich mit dem Psalm 119 den längsten Psalm vorgenommen. "Unterteilt in Abschnitten trägt jede Konfirmandin, jeder Konfirmand etwas von sich selbst, etwas in diesen Psalm ein und zugleich ist es ein Gemeinschaftswerk", erläutert der Pfarrer. Berührend fand er einen 88-jährigen Anrufer, der "ungesehen" sich den Psalm 33, weil das sein Geburtsjahr ist, ausgesucht hat. Sein Beitrag liegt Stephan Ebelt inzwischen vor. Der Senior bekennt im Begleitbrief, dass er mit dem Psalm gerungen habe und mehrere Bibelübersetzungen bemüht hat, um tiefer zu verstehen, was er da schreibt.

Stephan Ebelt appelliert: "Wer sich auch auf das Abenteuer mit den Psalmen einlassen will - 108 Psalmen suchen noch Menschen, die diese abschreiben, gestalten und kommentieren."

Die Auswahl der Psalmen ist unter www.langgoens-schreibt.de möglich. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.langgoens-evangelisch.de oder direkt bei Pfarrer Ebelt, unter 0157/3798 1206, E-Mail: stephan.ebelt@web.de.